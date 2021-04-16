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GeriFutbol Göztepe'nin konuğu Galatasaray! Takımda 2 eksik...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Göztepe'nin konuğu Galatasaray! Takımda 2 eksik...

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Göztepe'nin konuğu Galatasaray! Takımda 2 eksik...

Süper Lig'de son 3 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. 

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

 

Göztepenin konuğu Galatasaray Takımda 2 eksik...

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