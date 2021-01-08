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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Göztepe'nin konuğu Antalyaspor! Takımda 2 eksik...

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Göztepe'nin konuğu Antalyaspor! Takımda 2 eksik...
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Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 18. hafta mücadelesinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Göztepe, ligde 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte, cezalı Obinna Nwobodo da yarın forma giyemeyecek.

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Ligde Fatih Karagümrük'le birlikte deplasmanda galibiyeti olmayan iki ekipten biri konumundaki Fraport TAV Antalyaspor ise 21 puan ve averajla 11. durumda bulunuyor.

Öte yandan, Süper Lig'de rakibiyle daha önce 10 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Rakip filelere 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü.

Göztepenin konuğu Antalyaspor Takımda 2 eksik...

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