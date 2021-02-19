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GeriFutbol Göztepe'nin İstanbul kabusu! Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Göztepe'nin İstanbul kabusu! Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...

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Göztepe'nin İstanbul kabusu! Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...
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Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Ülker Stadı’nda şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe’nin rakibi olacak Göztepe, son 4 yılda İstanbul’da istediği sonuçları elde edemedi.

Süper Lig’deki 4’üncü senesini geçiren sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı toplam 19 müsabakada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Rakipleri karşısında 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar 16 maçı ise kaybederek İzmir’e döndü. 4 sezondur sadece 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenebilen Göztepe, bu sezon yine Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Göztepe; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan ise hiç puan koparamadı. 



Göztepe, pazar günkü rakibi Fenerbahçe’ye 2 kez 2-1, 1 defa da 2-0 yenildi. İzmir ekibi, Galatasaray’a 3 kez 3-1 mağlup olurken, 1 maçı da 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a ise 5-1, 1-0, 3-0 ve 2-1’lik skorlarla boyun eğdi. İzmir temsilcisi Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir’e 2 defa mağlup oldu. Göztepe, turuncu-lacivertlilere 2017-2018’de 2-0, geçen sezon ise 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa da Göztepe’yi ilk 3 yılda 2 kez 3-1, 1 kez de 2-0 yenmeyi başardı. Göztepe, İstanbul’dan sadece 5 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, İstanbuldaki maçlarda kalesinde 39 gol görürken, ağlara ise 12 gol bırakabildi.

2020-2021:

Başakşehir-Göztepe: 0-0

Kasımpaşa-Göztepe: 0-0

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

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2019-2020:

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

Başakşehir-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Göztepe: 2-0

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Göztepenin İstanbul kabusu Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...


2018-2019:

Galatasaray-Göztepe: 1-0

Kasımpaşa-Göztepe: 3-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

Beşiktaş-Göztepe: 1-0

Başakşehir-Göztepe: 0-2

Göztepenin İstanbul kabusu Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...


2017-2018:

Kasımpaşa-Göztepe: 3-1

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Başakşehir-Göztepe: 2-0

Beşiktaş-Göztepe: 5-1

 

Göztepenin İstanbul kabusu Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...

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