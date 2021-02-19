Göztepe'nin İstanbul kabusu! Son 4 yıldaki 19 maçta 1 galibiyet...

Süper Lig’deki 4’üncü senesini geçiren sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı toplam 19 müsabakada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Rakipleri karşısında 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar 16 maçı ise kaybederek İzmir’e döndü. 4 sezondur sadece 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenebilen Göztepe, bu sezon yine Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Göztepe; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan ise hiç puan koparamadı.

Göztepe, pazar günkü rakibi Fenerbahçe’ye 2 kez 2-1, 1 defa da 2-0 yenildi. İzmir ekibi, Galatasaray’a 3 kez 3-1 mağlup olurken, 1 maçı da 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a ise 5-1, 1-0, 3-0 ve 2-1’lik skorlarla boyun eğdi. İzmir temsilcisi Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir’e 2 defa mağlup oldu. Göztepe, turuncu-lacivertlilere 2017-2018’de 2-0, geçen sezon ise 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa da Göztepe’yi ilk 3 yılda 2 kez 3-1, 1 kez de 2-0 yenmeyi başardı. Göztepe, İstanbul ’dan sadece 5 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, İstanbuldaki maçlarda kalesinde 39 gol görürken, ağlara ise 12 gol bırakabildi.Başakşehir-Göztepe: 0-0Kasımpaşa-Göztepe: 0-0Galatasaray-Göztepe: 3-1Beşiktaş-Göztepe: 2-1

2019-2020:



Beşiktaş-Göztepe: 3-0



Başakşehir-Göztepe: 2-1



Kasımpaşa-Göztepe: 2-0



Fenerbahçe-Göztepe: 2-1



Galatasaray-Göztepe: 3-1







2018-2019:



Galatasaray-Göztepe: 1-0



Kasımpaşa-Göztepe: 3-1



Fenerbahçe-Göztepe: 2-0



Beşiktaş-Göztepe: 1-0



Başakşehir-Göztepe: 0-2







2017-2018:



Kasımpaşa-Göztepe: 3-1



Galatasaray-Göztepe: 3-1



Fenerbahçe-Göztepe: 2-1



Başakşehir-Göztepe: 2-0



Beşiktaş-Göztepe: 5-1

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