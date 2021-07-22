Göztepe'nin hedefi David Tijanic!

Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha David Tijanic listesine aldı.

Şu an Polonyanın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi. Slovenya Milli Takımında da forma giyen Tijanici'n bayram sonrası İzmire gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.



Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljanada başlayan David Tijanic, Slovenyada Krka ve Triglavda forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonyaya transfer oldu. Rakowda geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Slovenya U21 Milli Takımında 2 kez şans bulan Tijanic 1 defa da A milli takımda top koşturdu