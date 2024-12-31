×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe'nin golcü hedefi Ibou Sane

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#TRANSFER#Süper Lig
Göztepenin golcü hedefi Ibou Sane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 12:29

Süper Lig'de bu sezonun iddialı takımlarından olan Göztepe'de transfer için kollar sıvandı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gözden KaçmasınJose Mourinho bilinmeyenleri tek tek açıkladı: Milli takım istiyorum | Fenerbahçeyi bu yüzden seçtimJose Mourinho bilinmeyenleri tek tek açıkladı: Milli takım istiyorum | Fenerbahçe'yi bu yüzden seçtimHaberi Görüntüle

Önceliği forvet hattına veren sarı-kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Lig 2 ekiplerinden Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine alan Göz-Göz'ün 19 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı ifade edildi.

Metz takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde, kulübünün kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı. Paraguay'dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya'dan John Kennedy'i de listesinde tutan sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#TRANSFER#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!