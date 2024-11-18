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Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş'e Bundesliga kancası!

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#TRANSFER#Göztepe#Mainz
Göztepenin genç stoperi Taha Altıkardeşe Bundesliga kancası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 14:24

Süper Lig'de ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'de savunmada sergilediği performansla beğeni toplayan Taha Altıkardeş'e Mainz talip oldu.

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Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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MAINZ DEVREYE GİRDİ

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan bonservisle kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz'ın da devreye girdiği belirtildi.

Göztepenin genç stoperi Taha Altıkardeşe Bundesliga kancası

Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının istediği Taha için Mainz temsilcilerinin de Göztepe yönetimiyle görüşme yapacağı kaydedildi.

Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin Taha için iyi bir bonservis bedeli belirleyeceği ve hatırı sayılır bir rakamı kulübe kazandıracağı kaydedildi.

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Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maça çıkan genç stoper 2570 dakika süre alıp 3 gol kaydetti. Süper Lig'de de sarı-kırmızılı formayı istikrarlı bir şekilde giyen Taha, bu sezon 10 maçta 582 dakika oynadı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Taha, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na davet edilmişti.

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#TRANSFER#Göztepe#Mainz

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