MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'nin eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
GeriFutbol Göztepe'nin eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Göztepe'nin eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'nin eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."

Göztepenin eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle