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Göztepe'nin dikkat çeken yıldızları: Tijanic & Romulo

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#Göztepe#Süper Lig#Tjanic
Göztepenin dikkat çeken yıldızları: Tijanic & Romulo
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:11

Göztepe'de Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla sadece David Tijanic ve Romulo Cardoso gol katkısında çift hanelere ulaşmayı başardı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ilk yarısını istediği yerde bitirerek hedeflediği Avrupa potasına girmeyi başardı. 16 maçta 28 puan toplayarak 4. sırada yer alan İzmir ekibi, bu süreçte 8 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar 31 kez rakip fileleri havalandırırken, Galatasaray (47) ve Fenerbahçe'den (40) sonra ligin en fazla gol atan takımı olmayı başardı. İzmir ekibinde atılan bu gollerin 21 tanesinde ise sadece 2 oyuncu pay sahibi oldu. Sarı-kırmızılıların forvet oyuncusu Romulo, ligde 14 maçta forma giyerken 7 gol 4 asist yapmayı başarıp 11 gole doğrudan katkı verirken, orta saha oyuncusu Tijanic ise 15 maçta 4 gol, 6 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı vermedi. Böylece bu iki oyuncu, atılan 21 golün mimarı oldu.

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#Göztepe#Süper Lig#Tjanic

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