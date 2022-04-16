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Göztepe'nin deplasmanda dikkat çeken istatistiği! Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Banko iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Spor Toto Süper Lig
Göztepenin deplasmanda dikkat çeken istatistiği Fenerbahçenin ilk 11i nasıl olacak Banko iddaa...

Son haftaların formda takımı ve derbi zaferiyle ikincilik koltuğuna oturan Fenerbahçe, üst üste 9 yenilgi alıp ligden düşmemek için son çırpınışlarını yapan Göztepe'yi Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

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FENERBAHÇE

Son 4 lig maçını kazanan, derbi zaferinin moraliyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dışında eksik yok.

Mesut Özil'in kadro dışı olması ve İrfan Can'ın cezası sonrası 4 isim ilk 11'e göz kırptı...

Ferdi Kadıoğlu sol bekten öne kaydırılıp geride Filip Novak ya da Attila Szalai başlayabilir. Ferdi sol bekte kalıp ön tarafa Dimitris Pelkas ya da Arda Güler takviyesi yapılabilir.

TD İsmail Kartal hem stoper ikilisini (Serdar Aziz & Min-jae Kim) hem de orta alan ikilisini (Miha Zajc & Miguel Crespo) bozmayacaktır.

Hatta en ilerideki Serdar Dursun ve "Zajc & Crespo" ikilisinin yanındaki Mert Hakan Yandaş da değişmeyecektir. Kartal'ın başarısının sırrı, ideal 11'i bulup üzerine gitmek oldu. İlk 11'de ya da sistemde radikal değişiklikler beklememek lazım...

GÖZTEPE

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5 maç üst üste kaybeden Nestor El Maestro'yu gönderip takımın başına Stjepan Tomas'ı getiren Göztepe, Hırvat teknik adamla da istediğini bulamadı ve arka arkaya 4 maç daha kaybetti.

32 hafta sonunda 27 puanla 19. sırada yer alıyorlar ve Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çareleri yok! Olası yenilgi, Yeni Malatyaspor sonrası ligden düşen ikinci takım olarak Göztepe'yi manşetlere taşır...

Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo gibi takımın iki önemli ismi satıldı. As kaleci İrfan Can Eğribayat 2 maçtır kadro dışı; savunmadan Wilker Angel ve Atınç Nukan da sakat.

Obinna sonrası orta alanda Soner Aydoğdu ve David Tijanic ön planda olacak. Ndiaye'nin gidişiyle gol yükünü Franco Di Santo ve Adis Jahovic çekecek.

El Maestro'nun 3'lü savunmasını kenara bırakıp 4'lü ile oynayan Tomas'ın en güvendiği isimlerden biri de şüphesiz, kaptan Halil Akbunar...

Göztepenin deplasmanda dikkat çeken istatistiği Fenerbahçenin ilk 11i nasıl olacak Banko iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 29 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%50'lik kesim son haftalarından formda takımı Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Göztepenin deplasmanda dikkat çeken istatistiği Fenerbahçenin ilk 11i nasıl olacak Banko iddaa...

Fenerbahçe'nin efsane ismi Jay-Jay Okocha'nın PSG formasıyla Bordeaux'ya attığı nefis gol! İzleyelim...

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