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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı!

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Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Karayolu ile kente gelen Göztepe ekibi, konaklayacağı termal otelde, çiçeklerle karşılandı.

Futbolcular otel girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alındı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik ya da sakat oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

Yeni transferler Kubilay Sönmez ve Burak Süleyman'ın da kampa katıldığı öğrenildi.

 

Göztepenin Afyonkarahisar kampı başladı

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