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Göztepe'nin 99. yaşı coşkuyla kutlandı

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#Göztepe#Süper Lig#Futbol
Göztepenin 99. yaşı coşkuyla kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 23:18

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Güzelyalı Sahili’ne akın ederek büyük bir coşku yaşadı.

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Göztepe Spor Kulübü, 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar saatler 19.25’i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Taraftarların toplanmasıyla sahilin çeşitli noktalarında yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Saat 20.30 olunca da DJ Borakhan sahneye çıktı ve müzik gösterileriyle binlerce sarı-kırmızılı taraftarı eğlendirdi.
2006 yılından bu yana gelenekselleşen ve yine binlerce Göztepe taraftarının yer alacağı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov ile havai fişek gösterisi başlayacak. Göztepeli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirirken geçen sezon şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı tribünlerin Gürsel Aksel Stadyumu’nda her maç öncesi söylediği Medcezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, meşale şovun ardından saat 22.15’te Güzelyalı Sahili'nde konser vererek coşkuyu devam ettirdi.

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Öte yandan Göztepe’nin 99. yıl kutlamasına İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi.

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#Göztepe#Süper Lig#Futbol

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