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Göztepeli Yalçın Kayan için Alanyaspor devrede

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#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor
Göztepeli Yalçın Kayan için Alanyaspor devrede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 12:29

Süper Lig’de 5’inci haftayı bay geçirecek Göztepe’de kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan’a talipler artıyor.

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Daha önce Süper Lig’den Antalyaspor ve 1’inci Lig temsilcisi Iğdır FK’nın istediği Yalçın Kayan için Alanyaspor’un da devreye girdiği belirtildi.

Göztepe yönetimi ile masaya oturan Alanyaspor’un Yalçın transferinde en iyi teklifi verdiği kaydedildi.

13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine kadar Yalçın’ın kesin olarak Göz-Göz’e veda edeceği açıklandı.

Göztepe’nin altyapısından yetişen 25 yaşındaki Yalçın’ın da kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ve Alanyaspor’a çok sıcak baktığı dile getirildi.

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#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor

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