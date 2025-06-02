Göztepeli Romulo’dan itiraflar: Transfer, Brezilya Milli takımı, Alex de Souza!

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Göztepe’nin ve Süper Lig’in yıldız golcülerinden Romulo, ülkesinin basınına konuştu.

Romulo’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

“İlk maçta, bazı şeyler duydum. Deplasmanda oynuyorduk ve bazı insanların 'çingene' diye bağırdığını duydum. Daha yeni gelmiştim ve hiçbir şey anlamadım. Sonraki iki maçta tekrar bağırdılar. Sonra 'Sanırım bu benim için' dedim. Tercümanla konuştum ve bana bunun, sevdikleri yabancılara hitap etmenin şefkatli bir yolu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'a karşı attığım gol, [2-1'lik] yenilgiye rağmen, benim için özel bir gol oldu, çünkü ailem yıl başını benimle geçirmek için buraya geldi ve golü attığımda oradaydılar. Bu, onların varlığı nedeniyle bende gerçekten iz bırakan bir goldü. Bu, beni ülke dışında oynarken gördükleri ilk maçtı.

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Osimhen inanılmaz bir oyuncu, makine. Morata da beni çok şaşırttı. Onları sahada izlemek farklı, televizyonda görmediğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Dzeko da var, ben de büyük hayranıyım, beni çok şaşırttı. Burası yıldızlarla dolu, kalite yüksek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK HER FUTBOLCUNUN HAYALİ

Bu her profesyonel sporcunun hayalidir. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, dünyanın en iyi 5 liginde oynamak. Bu benim hayalim ancak henüz ne olacağını bilmiyorum. Aldığımız kararın, benim ve çok saygı duyduğum bir takım olan ve bana kendime inanma fırsatı veren Göztepe için iyi olmasını umuyorum. Dürüst olmak gerekirse henüz hangi kararı vereceğimi bilmiyorum. Burada kalıp kalmayacağım buna bağlı, her iki taraf için de iyi teklif olması gerekiyor.

EN BÜYÜK HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

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En büyük hayalim Brezilya milli takımı formasıyla bir maç oynamak. Sadece oynamak değil, bir şampiyonluk, bir Dünya Kupası, milli takımla bir Copa América kazanmak. Türkiye'de görünürlüğün diğer liglere göre hala biraz daha düşük olduğuna inanıyorum, ancak gol atmaya ve iyi oynamaya devam edersem, o [Ancelotti] kesinlikle beni izleyecektir. Bunun için çalışıyorum. O, Avrupa futbolunu anlıyor, farklı bir bakış açısına sahip. O bir winner, dünyanın en iyi koçlardan biri. Bu yüzden, bunun işleri biraz daha kolaylaştırdığına inanıyorum.

ALEX DE SOUZA’DAN MESAJ

Bana iyi şanslar dileyen bir mesaj gönderdi, gerçekten çok seveceğim inanılmaz bir ülkeye geldiğimi söyledi. Hatta taraftarlardan bile bahsetti ve bu iletişimi kurduk.

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Bazen restoranlarda anlaşılmak için biraz mimik kullanmak zorunda kalıyorsunuz çünkü İngilizce anlamayan bazı insanlar oluyor ve ben Türkçe anlamıyorum. Bu yüzden biraz mimik kullanmak zorundayım ama bence oldukça kolay gerçekleşiyor. Türkler çok misafirperver insanlar, mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyorlar.



