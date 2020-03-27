Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

Kulübün Twitter hesabından Leo ve kızının görüntülü mesajı paylaşıldı. Leo, Türkçe yaptığı konuşmada, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı Mia babasının konuşmasını "Lütfen evde kal." şeklinde tamamladı.

Leo ve Mia videonun sonunda "Göz Göz Göztepe" şeklinde tezahürat yaptı.





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