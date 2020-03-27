MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı
GeriFutbol Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 19:45,Son Güncelleme:/

Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ve kızı Mia, koronavirüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi.

Kulübün Twitter hesabından Leo ve kızının görüntülü mesajı paylaşıldı. Leo, Türkçe yaptığı konuşmada, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı Mia babasının konuşmasını "Lütfen evde kal." şeklinde tamamladı.

Leo ve Mia videonun sonunda "Göz Göz Göztepe" şeklinde tezahürat yaptı.

Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Miadan evde kal çağrısı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle