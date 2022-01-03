Göztepeli kaleci İrfan Can Eğribayat için Galatasaray devrede

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devredeBoupendza bombası! Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede#Aaron Boupendza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Öğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Uzmanlardan kritik uyarı Maskede Omicron etkisi Bunu sakın yapmayınUzmanlardan kritik uyarı! Maskede Omicron etkisi 'Bunu sakın yapmayın!' #OMICRON
112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı#Van
Putinin planı geri tepti Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...Putin'in planı geri tepti! Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...#RUSYA
Gizemli hastalık Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...Gizemli hastalık! Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...#Kanada
Okullardaki koronavirüs tehlikesi Dikkat bulaşıcılığı artırıyorOkullardaki koronavirüs tehlikesi! Dikkat bulaşıcılığı artırıyor#Koronavirüs
Dünyayla ilk buluşma Las VegastaDünyayla ilk buluşma Las Vegas'ta#ABD
Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiyenin gözü önünde yaşıyorFeryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor#Feryal Gülman
Kritik seviyenin üstünde... Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyorKritik seviyenin üstünde... Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor#Altın
Burak Elmas iki ismi daha pasifize ettiBurak Elmas iki ismi daha pasifize etti!#Galatasaray
Miray Daner aileye girdiMiray Daner aileye girdi#Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepeli kaleci İrfan Can Eğribayat için Galatasaray devrede

#Galatasaray#Göztepe#İrfan Can Eğribayat
Göztepeli kaleci İrfan Can Eğribayat için Galatasaray devrede

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe’nin kalecilerine talipler çoğaldı. İrfan Can Eğribayat için Galatasaray devrede.

Haberin Devamı

Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray’ın devrede olduğu belirtilirken, Macar file bekçisi Balazs Megyeri’yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol’un istediği vurgulandı.

Fernando Muslera’nın sakatlanmasının ardından kaleci arayan Galatasaray’ın geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan transfer operasyonu: Solbakken ve Ceide için 3.5 milyon euroGalatasaray'dan transfer operasyonu: Solbakken ve Ceide için 3.5 milyon euroHaberi görüntüle

Başkan Mehmet Sepil’in ise iyi bir fiyat verilmesi durumunda 23 yaşındaki eldiveni bonservisiyle gönderebileceği kaydedildi. 

Balazs Megyeri ise Göztepe’deki kariyerinin büyük bir bölümünü İrfan Can’ın gerisinde yedek kulübesinde geçirdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika haberi: Galatasarayda Burak Elmastan ikinci hamle Necati Ateş ve Selçuk İnan’ın ardından iki ismi de pasifize ettiSon dakika haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'tan ikinci hamle! Necati Ateş ve Selçuk İnan’ın ardından iki ismi de pasifize ettiHaberi görüntüle

Geçen sezon Yunanistan’ın Atromitos takımından transfer edilen 31 yaşındaki Megyeri, ilk yılında sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon ise ligde hiç şans bulamayan deneyimli eldiven, sadece Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda oynanan Kahta 02 Spor müsabakasında 90 dakika forma giyebildi.

Göztepe’nin iki kaleciyi satması halinde yerlerine takviye yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

MUSLERA ŞANSSIZLIĞI VE KALECİ ADAYLARI...

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sahalardan 8-10 hafta arası uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin mart ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

2 sezon önce Çaykur Rizespor maçında da ağır bir sakatlık geçiren 35 yaşındaki Muslera, 6 aydan fazla sahalardan uzak kalmıştı.

İrfan Can Eğribayat dışında Galatasaray'da Okan Kocuk'un geri dönüşü gündeme gelirken, Doğan Alemdar, Kevin Emiliano gibi isimler transfer listesinde yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Göztepe#İrfan Can Eğribayat

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan