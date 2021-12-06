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Göztepeli İrfan Can Eğribayat maçtan sonra açıkladı! 'Bebeğimi kaybettim"

#İrfan Can Eğribayat#Göztepe#Süper Lig
Göztepeli İrfan Can Eğribayat maçtan sonra açıkladı Bebeğimi kaybettim

Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat, kritik maçın ardından yaşadığı acı verici olayı anlattı.

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Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğünden sonra takımın yanına koşmasına açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı.

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Teknik Direktör El Maestro'nun maça gelmemesini istediğini söyleyen İrfan Can, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana, '20 gün, 1 ay gelme' dedi. Ben, takımımla olmak istedim" ifadelerini kullandı.

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