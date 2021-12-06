Göztepeli İrfan Can Eğribayat maçtan sonra açıkladı! 'Bebeğimi kaybettim"

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Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğünden sonra takımın yanına koşmasına açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Teknik Direktör El Maestro'nun maça gelmemesini istediğini söyleyen İrfan Can, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana, '20 gün, 1 ay gelme' dedi. Ben, takımımla olmak istedim" ifadelerini kullandı.