MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
GeriFutbol Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle