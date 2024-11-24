Göztepeli futbolcu, Mauro Icardi'den sonra bir ilki yaşadı

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Trednyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe'nin karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde tam 4 gol atıldı.

Beşiktaş'ta gol perdesini genç yıldız Semih Kılıçsoy 3. dakikada açarken bu sezon siyah beyazlıların ligdeki en erken golünü kaydetti.

ÖNCE KENDİ KALESİNE ATTI

Maçın 10. dakikasında savunmanın arkasına doğru gönderilen topta Semih Kılıçsoy pres yaptı.

Kalesini terk eden Göztepe'de kaleci Lis, topu uzaklaştırmak istedi ancak vuruşunda takım arkadaşı Malcom Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu.

3 DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ FİLELERİNİ SARSTI

Göztepe'nin Kamerunlu savunmacusu Malcom Bokele, kendi kalesine attığı golün 3 dakika sonrasında bu kez Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

24 yaşındaki savunmacı kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde golünü atı ve farkı bire düşürdü.

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ICARDI'DEN SONRA BİR İLK

Malcom Bokele, bu golle birlikte Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den sonra bir ilki başardı. Malcom Bokele, Mauro Icardi'nin Mart 2024'te Kasımpaşa ile oynanan maçtan bu yana hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu.