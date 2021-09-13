MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepeli Cherif Ndiaye'den ırkçılık isyanı! "Bu saçmalık"
GeriFutbol Göztepeli Cherif Ndiaye'den ırkçılık isyanı! "Bu saçmalık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Göztepeli Cherif Ndiaye'den ırkçılık isyanı! "Bu saçmalık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepeli Cherif Ndiaye'den ırkçılık isyanı! "Bu saçmalık"

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i evinde 2-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Göztepe’nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye sosyal medya hesabı üzerinden isyan bayrağını açtı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, taraftarların kendisine yönelik yaklaşımına tepki gösterdi.

Cherif Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. İyi ve kötü günümde yanımda olan aileme ve en başında bana inananlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ndiaye'nin takım arkadaşları da futbolcuya destek mesajları yazdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi