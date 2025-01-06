Göztepe'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de hazır bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Sepil'e ve Kulüp Başkanı Ankersen'e A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.