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Göztepe'den Tahkim Kurulu'na itiraz! Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar...

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#Göztepe#Fenerbahçe#Tahkim Kurulu
Göztepeden Tahkim Kuruluna itiraz Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:14

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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#Göztepe#Fenerbahçe#Tahkim Kurulu

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