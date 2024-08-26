Göztepe'den Tahkim Kurulu'na itiraz! Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.