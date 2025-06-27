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Göztepe'den savunmaya Allan Godoi takviyesi!

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#Göztepe#Süper Lig#Godoi
Göztepeden savunmaya Allan Godoi takviyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 23:07

Göztepe, 32 yaşındaki savunmacı Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imlazandığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.

32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti.

Godoi, kulübü gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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#Göztepe#Süper Lig#Godoi

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