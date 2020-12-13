Göztepe'den Özgür Yankaya tepkisi!

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son bölümünde ceza sahasında 15 kişinin bulunduğu pozisyonda hakem Özgür Yankaya'nın çok hızlı penaltı kararı verdiğini söyledi.



Çaykur Rizespor karşılaşmasında "Özgür Yankaya klasiği"ni gördüklerini kaydeden Papatya, "Türk futbolunun Özgür Yankaya'dan kurtulma zamanı geldi, geçiyor. Yankaya'nın gitmesi, Türk futbolunun yararına olacaktır. Özgür Yankaya otobanda freni patlamış kamyon gibi, kime zarar vereceği belli değil. Ancak Özgür Yankaya'dan en büyük zararı Göztepe gördü." dedi.



Papatya, karşılaşmada aleyhlerine verilen ilk penaltının da haksız olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mossoro adımlarını küçültüp ellerini kaldırıyor. Yer çekimine mi karşı gelecek. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. İkinci penaltı pozisyonu sonrasında bir çok oyuncunun duyduğu VAR hakemini ikna etmeye çalışıp, kendi gördüğünü dikte etmeye çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bizim derdimiz

çalınan puan değil. Burada çalınan emek var, oyuncularımızın çalınan alın teri var. Taraftarlarımızın çalınan hayalleri var. Bu puanın da ötesinde bir şey."



Özgür Yankaya'nın daha önce Hatayspor'la oynadıkları 2. Lig play-off yarı final karşılaşmasında, 2 sezon önce Yeni Malatyaspor müsabakasında da hatalar yaptığını kaydeden Papatya, şöyle konuştu:



"Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya'dan yaşamıştır. Yankaya'yı maçlarımızda, Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık. Bizim maçlarda yaptıkları hataları detaylı bir şekilde hazırladığımız raporla yetkili mercilere vereceğiz. Dün oynadığımız karşılaşmada 'kural hatası var' deniyor. Gerçekten gri olmayan net kural hatalarının dışında Göztepe olarak biz maçların sahada oynanıp sahada bitmesinden yanayız. Önceki sezonlarda olduğu gibi maç tekrarları için duruşumuz nettir."