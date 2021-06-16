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GeriFutbol Göztepe’den orta sahaya Badou Ndiaye atağı
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Göztepe’den orta sahaya Badou Ndiaye atağı

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Göztepe’den orta sahaya Badou Ndiaye atağı

Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, orta saha transferi için gaza bastı. Balıkesirspor’dan ayrılan Taşkın Çalış’la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye’yi gündeme aldığı ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Yunanistan’ın Paok takımında kiraladığı Anderson Esiti’nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe’nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe’nin Esiti’nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak Paok’un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.

Göztepe’nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. Türkiye’de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük’ten Suudi Arabistan takımı Al Ain’e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe’nin yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü’nün de devrede olduğu öne sürüldü.

Göztepe’den orta sahaya Badou Ndiaye atağı

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