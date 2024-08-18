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Göztepe'den olaylı Fenerbahçe maçı ve Ali Koç açıklaması

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#Göztepe#Fenerbahçe#Ali Koç
Göztepeden olaylı Fenerbahçe maçı ve Ali Koç açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 16:23

Göztepe, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar ve sahaya giren Ali Koç'un saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.

Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz.

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#Göztepe#Fenerbahçe#Ali Koç

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