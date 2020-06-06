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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Göztepe'den kampanya! "Seni Yalnız Bırakmadık..."

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Göztepe'den kampanya! "Seni Yalnız Bırakmadık..."
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Göztepe Spor Kulübü'nün, "Seni Yalnız Bırakmadık" uygulaması kapsamında taraftar için tribünde forma bırakma çalışması başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar, tribündeki yerlerini lisanslı formalarıyla doldurabilecek.

Dileyen taraftar, lisanslı formalarını bırakarak Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde Göztepe taraftarı ruhunu yaşatabilecek.

Forma teslimi uygulaması 8 Haziran'da başlatılacak.

Uygulama çerçevesinde, formalar iç sahada oynanan tüm müsabakalarda tribünleri süsleyecek ve müsabakaların ardından sahiplerine teslim edilecek.

Formaların taraftara tesliminde sahibine uygulamanın hatırası olarak özel tasarımlı bir yama hediye edilecek.

Forma teslimi Gürsel Aksel Stadyumunda yer alan GÖZGÖZ mağazaları satış noktasına yapılacak.

- Kulüp Başkanı Sepil'in açıklaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, #SeniYalnızBırakmadık uygulamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Seyircisiz oynanacak maçlar ile alakalı hem diğer Avrupa Liglerinde hem de ülkemizde çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Biz de bu süreçte neler yapabiliriz diye kendi aramızda konuştuk ve seçenekleri değerlendirdik. Bu doğrultuda dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz. Taraftarlarımızın formalarını ait oldukları yere, Gürsel Aksel Stadyumumuzun tribünlerine yerleştireceğiz ve seyircisiz oynayacağımız maçlarda onlar da bizimle olacak. Tüm operasyonun ücretsiz olarak gerçekleşeceği bu uygulamanın sonunda formasını teslim eden taraftarlarımıza hatıra olarak bir yama hediye edeceğiz."

 

Göztepeden kampanya Seni Yalnız Bırakmadık...

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