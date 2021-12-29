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Göztepe’den François Moubandje atağı

#Göztepe#Süper Lig#François Moubandje
Göztepe’den François Moubandje atağı

Süper Lig’de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında tamamlayan Göztepe’de transfer harekatı başladı.

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Sarı-kırmızılılar geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da kiralık olarak oynayan, bu sezon ise Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek François Moubandje’yi kadrosuna dahil edebilmek için harekete geçti.

Yönetimin Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve oyuncuyu Noel tatili sonrası İzmir’e davet ettiği bildirildi.

Göztepe’nin Moubandje’ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği vurgulandı. 

Tarafların İzmir’de yapılacak görüşmelerin ardından transferi resmileştirmesi bekleniyor.

Göztepe’den François Moubandje atağı

Kariyerine İsviçre’nin Meyrin takımında başlayan Moubandje, Servette, Toulouse, Dinamo Zagreb ve Aytemiz Alanyaspor’da top koşturdu. Süper Lig’de geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Öte yandan Göztepe’de geçen sezonun devre arasında takıma gelen orta saha Beykan Şimşek’le de yolların ayrılacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklenen çıkışı yapamayan 26 yaşındaki futbolcunun 1’inci Lig ekibi Kocaelispor’la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

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#Göztepe#Süper Lig#François Moubandje

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