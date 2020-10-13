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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Göztepe'den Fenerbahçe'ye İzmir'de geçit yok

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Göztepe'den Fenerbahçe'ye İzmir'de geçit yok
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Süper Lig'de milli aranın ardından 18 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, İzmir'de rakibine geçit vermedi.

Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye ecel terleri döktürdü. Göz-Göz, 3 maçta rakibiyle 2 kez berabere kalırken, 1 defa da sahadan zaferle ayrıldı.

Göztepe tam 14 yıl sonra Süper Lig'e adını yazdırdığı 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçta Göztepe'nin gollerini Castro ve Scarione kaydetti.

Göztepe ertesi sezon Fenerbahçe ile İzmir'de bu kez 3'üncü haftada kozlarını paylaştı. Göz-Göz, Fenerbahçe'yi Halil Akbunar'ın güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Geçen sezon yine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar 13'üncü haftada oynanan maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçta İzmir temsilcisinin gollerini Castro ve Alpaslan kaydetti. Fenerbahçe'yi ilk defa yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de Napoleoni ve Nwobodo'nun tedavileri sürüyor. 

 

Göztepeden Fenerbahçeye İzmirde geçit yok

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