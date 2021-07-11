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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Göztepe’den Diabate’ye dönüş! Yollar ayrılmıştı ama...

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Göztepe’den Diabate’ye dönüş! Yollar ayrılmıştı ama...

Transfer sezonunda Arslanagic, Kahraman ve Şefik ile sözleşme imzalayan Süper Lig temsilcisi Göztepe, daha önce yollarını ayırdığını açıkladığı Fousseni Diabate’yi tekrar kadrosuna dahil etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Ünal Karaman’ın isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak oynattığı Malili futbolcuya teklif götürdüğü, Diabate’nin de yeniden Göztepe’de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. 

Göztepe’nin, geride kalan sezonun 2’nci yarısında Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki futbolcu, 18 Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı terletti.

Diabate, 1093 dakika sahada kalırken 3 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı.

Göztepe’den Diabate’ye dönüş Yollar ayrılmıştı ama...

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