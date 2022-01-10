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Göztepe'den bir ilk! 27 maç sonra...

#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri
Göztepeden bir ilk 27 maç sonra...

Göztepe, 4-0’lık Antalyaspor galibiyetiyle beraber Süper Lig’de bu sezon ilk kez, toplamda ise 27 maç aranın ardından gol yemedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Göztepe, 27 maç aranın ardından bir ilk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunun 33. haftasından itibaren bu sezonun 19. haftasına kadar olmak üzere oynadığı 27 maçta kalesini gole kapatamamıştı. İzmir temsilcisi, 4-0’lık Antalyaspor galibiyetiyle kötü istatistiğine son vermiş oldu.

Bu sezon ilk kez gol yemeyen Göztepe, son olarak 2020-2021 sezonunun 32. haftasında 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol yememişti.

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#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri

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