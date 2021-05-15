Göztepe'den Beşiktaş maçı öncesi protesto! Statta gerginlik yaşandı...

Süper Lig'de Galatasaray'la aynı puan bulunan Beşiktaş, son maçta Göztepe'ye konuk olurken İzmir temsilcisinde yönetim flaş bir kararla maça gelmeme kararı aldı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yönetimi, stada Beşiktaşlı taraftarlar ve 40 kadar üyenin alınması üzerine protesto nedeniyle tribüne gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti.

Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı.

Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadında 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.

Öte yandan tribünde Beşiktaş atkısı takan ve fotoğraf çektiren bir çifte, stat görevlisi müdahale edince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞKER'DEN SEYİRCİ AÇIKLAMASI

Tribünlere her iki takımdan da eşit sayıda kişi alınacağını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, sosyal medya paylaşımında, "Değerli sporseverler şehrimizdeki spor karşılaşmalarının centilmence ve sportmence yapılması için tüm tedbirler alınmış olup pandemi gereği her iki taraftan akredite olan eşit sayıda kişi dışında kimse stadyuma alınmayacaktır. Lütfen kurallara uyalım görevlilere yardımcı olalım!" ifadelerine yer verdi.