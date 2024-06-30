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Göztepe'den ayrılan Atınç Nukan, Bandırmaspor'da

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#Trendyol 1. Lig#Bandırmaspor#Atınç Nukan
Göztepeden ayrılan Atınç Nukan, Bandırmasporda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 16:55

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor; Atınç Nukan, Adama Diakhaby, Landry Nomel ve Faruk Can Genç'i transfer ettiklerini açıkladı.

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Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Göztepe'de forma giyen 30 yaşındaki Atınç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, stoper Atınç Nukan'ın 179 maçta 20 gole katkı sağladığı bildirildi.

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Sağ kanat oyuncusu 27 yaşındaki Adama Diakhaby ile 2 yıllık, sol kanatta oynayan 26 yaşındaki Landry Nomel ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan açıklamada, son olarak Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki Faruk Can Genç'le de 2 yıllığına anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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#Trendyol 1. Lig#Bandırmaspor#Atınç Nukan

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