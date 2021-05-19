Göztepe’den ayrılan Alpaslan Öztürk için Galatasaray devrede - Transfer haberleri
Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılarda gelecek yönetimin önünü açmak için görevini bırakan Fatih Terim‘in gündeminde olan Alpaslan için ilk temas sağlandı.
Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoperin menajeri ile iletişime geçilirken asıl görüşmeler seçimden çıkacak sonucun ardından gerçekleştirilecek.
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