Göztepe'den Altay'la oynadıkları derbinin hakemine tepki

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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün İzmir derbisinde sahalarında aldıkları 2-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Papatya, hem galibiyet serilerini sürdürmek hem de taraftarın görsel şovunun karşılığını vermek için kazanmayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



"Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmak"

Papatya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üzgünüz ama karalar bağlayacak bir durumumuz da yok. Son 5 maçın 4’ünü kazanan bir takım olarak derhal toparlanıp, çok önemli maçlarımıza konsantre olacağız. Uzun lig maratonunda bu tür yol kazaları olabiliyor. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmak. Teknik ekip ve futbolcularımızın da bu konuda gerekli çıkarımları yapacaklarından şüphem yok."

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Altay derbisinde hakemlerin haklarını gasp ettiğini ileri süren Papatya, "Fakat bu kazada emeği olan ve hakkımızı gasp eden hakem ve bu maça onu atayanlar da umarım şapkalarını önlerine koyarlar. Tabi VAR’da olmayan penaltıya hakemi çağıran; rakip oyuncunun Atınç’ın sırtından kafasına kadar elleri ile tırmandığı pozisyonda VAR’a çağırmayan Hüseyin Göçek’i de unutmamak lazım. Sahada hiçbir takımın istemediği bir hakem olmayı başaran zat-ı muhterem, VAR’da da başarısını (!) kanıtladı. Bir yorumcunun 'penaltının babası' diye tanımladığı pozisyonu VAR’da da göremiyorsan derhal bırak görevi. Daha fazla futbola zarar vermeyin" diye konuştu.

Papatya son olarak perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynayacakları Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını belirterek, daha sonra ligde deplasmanda karşılaşacakları Hatayspor karşısında kaybettikleri 3 puanın telafisini yapmaya çalışacaklarını ifade etti.