MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe’de yerli oyunculardan fedakarlık! Koronavirüs sonrası ücretlerinde...
GeriFutbol Göztepe’de yerli oyunculardan fedakarlık! Koronavirüs sonrası ücretlerinde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Göztepe’de yerli oyunculardan fedakarlık! Koronavirüs sonrası ücretlerinde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe’de yerli oyunculardan fedakarlık! Koronavirüs sonrası ücretlerinde...
Abone Olgoogle-news

Göztepe’de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek yerli futbolcuların koronavirüs salgınıyla ücretlerinde fedakarlığa hazır olması yönetimi sevindirdi.

Kanat oyuncusu Serdar Gürler’in, "Başkanımız bizim için her şeyi yapıyor. Böyle bir durumda biz de fedakarlık yapacağız" açıklamasının ardından Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve Atınç Nukan gibi isimlerin de sarı-kırmızılılarda kalmak için kurmaylarla anlaşmaya sıcak baktıkları vurgulandı.

Yönetimin sunacağı şartlara çok fazla itiraz etmeyecek yerli isimlerin gösterdikleri tutum Başkan Mehmet Sepil’i mutlu etti.

Mehmet Sepil'in de hem bütçeyi sarsmadan hem de oyuncuları mağdur etmeden orta yolu bulacağı ve kadronun iskeletini bozmayacağı dile getirildi.

Yabancı futbolcuların da tıpkı yerli isimler gibi ücretlerinin artırılması konusunda yönetimi zorlamaması bekleniyor.

Sözleşmesi sona erecek futbolcularla ön görüşmelere başlayan Başkan Mehmet Sepil’in iç transferi süreci uzatmadan önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

 

Göztepe’de yerli oyunculardan fedakarlık Koronavirüs sonrası ücretlerinde...

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA cumartesi başlıyor!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle