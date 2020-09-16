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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları devam ediyor

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Göztepe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top ve hücum varyasyonları denedi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

 

Göztepede Yeni Malatyaspor hazırlıkları devam ediyor

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