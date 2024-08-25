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Göztepe'de Yalçın Kayan, Stoilov'la tartıştı! Takımdan ayrılıyor...

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#Göztepe#Yalçın Kayan#Stanimir Stoilov
Göztepede Yalçın Kayan, Stoilovla tartıştı Takımdan ayrılıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 14:50

Süper Lig’de ilk 3 maçında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor’la (D) berabere kalan Göztepe’de altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan’la ipler kopma noktasına geldi.

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Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçına yedek başlayan ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddiası ile teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartıştığı öğrenilen deneyimli oyuncu, Alanya deplasmanında kadroya alınmadı.

Bulgar çalıştırıcı Stoilov’un bu hareketi nedeniyle Yalçın Kayan’a oldukça kızgın olduğu bildirilirken, Süper Lig’den ise Başakşehir’in 25 yaşındaki futbolcuya talip olduğu vurgulandı.

Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği, deneyimli teknik adamın Yalçın’ı affetmesi durumunda transferin askıya alınabileceği de ileri sürüldü.

2 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yalçın’ın satılması durumunda kulübün yaklaşık 2 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

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Geçmiş dönemlerde Göztepe taraftarıyla tartışma yaşayan ve protesto edilen Yalçın, özellikle son 2 sene içinde gösterdiği performansın ardından futbolseverlerle arasındaki buzları eritmişti.

Kaptanlık pazubandını da takan Yalçın, hem oynadığı futbol hem de attığı gollerle geçen sezon Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Yalçın, Süper Lig’de ilk hafta Antalyaspor deplasmanında 11’de oynayıp kızağa çekildi.

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#Göztepe#Yalçın Kayan#Stanimir Stoilov

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