Göztepe'de Yalçın Kayan, Stoilov'la tartıştı! Takımdan ayrılıyor...

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Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçına yedek başlayan ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddiası ile teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartıştığı öğrenilen deneyimli oyuncu, Alanya deplasmanında kadroya alınmadı.

Bulgar çalıştırıcı Stoilov’un bu hareketi nedeniyle Yalçın Kayan’a oldukça kızgın olduğu bildirilirken, Süper Lig’den ise Başakşehir’in 25 yaşındaki futbolcuya talip olduğu vurgulandı.

Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği, deneyimli teknik adamın Yalçın’ı affetmesi durumunda transferin askıya alınabileceği de ileri sürüldü.

2 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yalçın’ın satılması durumunda kulübün yaklaşık 2 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

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Geçmiş dönemlerde Göztepe taraftarıyla tartışma yaşayan ve protesto edilen Yalçın, özellikle son 2 sene içinde gösterdiği performansın ardından futbolseverlerle arasındaki buzları eritmişti.

Kaptanlık pazubandını da takan Yalçın, hem oynadığı futbol hem de attığı gollerle geçen sezon Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Yalçın, Süper Lig’de ilk hafta Antalyaspor deplasmanında 11’de oynayıp kızağa çekildi.