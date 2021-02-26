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GeriFutbol Göztepe’de Yalçın Kayan formaya hasret
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Yalçın Kayan formaya hasret

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Göztepe’de Yalçın Kayan formaya hasret
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Süper Lig’de pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe’de genç oyuncu Yalçın Kayan formaya hasret kaldı.

Teknik direktör İlhan Palut döneminde sezona çok iyi başlayan ve sürekli ilk 11’de yer alan Yalçın, 15’inci haftada Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ve 1-1 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını çıkarıp yere attı. Bu davranışı nedeniyle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan, yönetimden de ceza alan 22 yaşındaki futbolcu, o maçın ardından sadece 1 müsabakada görev alabildi.

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Göztepe’nin 18’inci haftada iç sahada karşılaştığı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında 33 dakika sahada kalan Yalçın, Palut’un ayrılışının ardından bir dakika bile görev alamadı. Teknik direktör Ünal Karaman tarafından da tercih edilmeyen Yalçın, özellikle devre arasında orta sahaya Zulj ve Esiti gibi isimlerin transfer edilmesiyle ikinci plana düştü. Göztepe altyapısından gelen Yalçın Kayan, bu sezon 14 maçta toplam 843 dakika forma giydi. Yalçın, deplasmanda 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında takımı adına bir gol attı.

 

Göztepe’de Yalçın Kayan formaya hasret

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