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Futbol
DHA-Spor - Türkiye-İzmir - Onur Atış
Haber Giriş: 27.03.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Göztepe’de yabancılar kaderlerini belirleyecek

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Göztepe’de yabancılar kaderlerini belirleyecek

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Göztepe’de birçok yabancı futbolcu kalan 10 karşılaşmada kaderlerini çizecek.

Sarı-kırmızılılarda beklentilerin uzağında kalan Titi, Gassama, Ideye, Tripic, Napoleoni, Burekovic ve Mihojevic gösterecekleri performansa göre yeni sezon planlamasında yer alacak. Gözden düşen yabancı oyunculardan Gassama, Titi, Napoleoni ve Tripic’in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Mukavelesi süren futbolcuların ise durumları sergileyecekleri performansa göre şekillenecek. Ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yabancılarla ya karşılıklı olarak anlaşma sağlanacak ya da futbolcular başka ekiplere kiralanacak. Göztepe’de kiralak olarak forma giyen Zulj, Ndiaye, Esiti ve Diabate’nin de durumları belirsiz. Yönetimin sadece Ndiaye’yi kesin olarak takımda tutmayı düşündüğü, diğer isimlerle ilgili net bir kararın verilmediği bildirildi.

Göztepe’de yabancılar kaderlerini belirleyecek

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