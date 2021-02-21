Göztepe'de Ünal Karaman'dan Fenerbahçe sonrası itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Ünal Karaman'ın sözleri;
Geçmiş istatistiklerle ilgilenmiyoruz. Bir an önce kendimizi yukarılara atmak istiyorduk. Buna göre, iyi hazırlandık. Bizim için alınması gereken 3 puandı. Camiamıza armağan olsun. Mutluyuz.
DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
Çok akılcı oynadık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son vuruşlarda ve final paslarında daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi.
SADECE KARAMBOLLER
Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karamboller sadece. 90 dakikada da böyle pozisyonlar normal
3 PUANI HAK ETTİK
Oyun ve mücadeleyi düşününce 3 puanı hak ettik. Maç kaybederken de söylüyorduk, oyuncuların dönüşü iyi. Sonuçlandıramıyorduk sadece. Kaybettiğimiz maçlarda bile kazanacak gücümüz vardı sahada. Futbol bazen böyledir."