MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de Ünal Karaman'dan Fenerbahçe sonrası itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'
GeriFutbol Göztepe'de Ünal Karaman'dan Fenerbahçe sonrası itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 21:50 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Ünal Karaman'dan Fenerbahçe sonrası itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de Ünal Karaman'dan Fenerbahçe sonrası itiraf! 'Daha farklı olabilirdi'
Abone Olgoogle-news

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın sözleri;

Geçmiş istatistiklerle ilgilenmiyoruz. Bir an önce kendimizi yukarılara atmak istiyorduk. Buna göre, iyi hazırlandık. Bizim için alınması gereken 3 puandı. Camiamıza armağan olsun. Mutluyuz.

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Çok akılcı oynadık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son vuruşlarda ve final paslarında daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi.

SADECE KARAMBOLLER

Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karamboller sadece. 90 dakikada da böyle pozisyonlar normal

3 PUANI HAK ETTİK

Oyun ve mücadeleyi düşününce 3 puanı hak ettik. Maç kaybederken de söylüyorduk, oyuncuların dönüşü iyi. Sonuçlandıramıyorduk sadece. Kaybettiğimiz maçlarda bile kazanacak gücümüz vardı sahada. Futbol bazen böyledir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi