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GeriFutbol Göztepe’de Ünal Karaman, sağ beke Allan Nyom’u istiyor
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Göztepe’de Ünal Karaman, sağ beke Allan Nyom’u istiyor

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Göztepe’de Ünal Karaman, sağ beke Allan Nyom’u istiyor

Süper Lig’de transfer döneminde Altınordu’dan stoper Kahraman Demirtaş’ı resmen renklerine bağlayan Göztepe’de teknik direktör Ünal Karaman yönetime sağ bek alınması için isim verdi.

Lamine Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman’ın Allan Nyom’u istediği öğrenildi.

Göztepe’de Ünal Karaman, sağ beke Allan Nyom’u istiyor


İspanya’nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı.

La Liga’da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek 2336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı’nda top koşturdu.

Göztepe’de Ünal Karaman, sağ beke Allan Nyom’u istiyor

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