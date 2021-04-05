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GeriFutbol Göztepe'de Ünal Karaman, eski takımı Rizespor'a rakip olacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Ünal Karaman, eski takımı Rizespor'a rakip olacak

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Göztepe'de Ünal Karaman, eski takımı Rizespor'a rakip olacak

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha önce çalıştırdığı Çaykur Rizespor'a bu kez rakip olacak.

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Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Milan Skoda yarın forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'la bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip filelere 10 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

 

Göztepede Ünal Karaman, eski takımı Rizespora rakip olacak

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