MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de Ünal Karaman dönemi! Tribünden izledi...
GeriFutbol Göztepe'de Ünal Karaman dönemi! Tribünden izledi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi! Tribünden izledi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçını tribünden takip ediyor.

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi... İlhan Palut’la yollarını ayıran İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la her konuda anlaşma sağladı.

Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçını da tribünden takip etti.

SABAH SAATLERİNDE AÇIKLANDI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, sabah saatlerinde teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.

Göztepede Ünal Karaman dönemi Tribünden izledi...

Göztepede Ünal Karaman dönemi Tribünden izledi...

Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş, 2 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Karaman daha sonra Çaykur Rizespor'da çalıştıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almamıştı.

Öte yandan Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle anlaştı. Trabzonspor’a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC’den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.

 

Göztepede Ünal Karaman dönemi Tribünden izledi...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle