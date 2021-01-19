Göztepe'de Ünal Karaman dönemi! Tribünden izledi...

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi... İlhan Palut’la yollarını ayıran İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la her konuda anlaşma sağladı.

Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçını da tribünden takip etti.

SABAH SAATLERİNDE AÇIKLANDI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, sabah saatlerinde teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.





Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş, 2 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Karaman daha sonra Çaykur Rizespor'da çalıştıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almamıştı.

Öte yandan Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle anlaştı. Trabzonspor’a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC’den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.

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