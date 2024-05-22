Göztepe’de Turgay Gemicibaşı gidiyor

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Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de transfer hareketliliği başladı.

İç transferde görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken, teknik heyetin raporları doğrultusunda da diğer oyuncularla yavaş yavaş görüşmelere başladı.

Romulo, Lis gibi takıma yüksek katkı veren futbolcularla yola devam edileceği ifade edilirken, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt’tan takıma katılan Turgay Gemicibaşı'yla ise yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 149 dakikada ne skor ne de asist katkısı verebildi.

Gözden Kaçmasın Göztepe, İsmail Köybaşı ile sözleşme yeniledi Haberi görüntüle