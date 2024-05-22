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Göztepe’de Turgay Gemicibaşı gidiyor

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#Göztepe#Transfer#Turgay Gemicibaşı
Göztepe’de Turgay Gemicibaşı gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:31

Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Turgay Gemicibaşı ile kısa bir süre içerisinde yolların ayrılması planlanıyor.

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Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de transfer hareketliliği başladı.

İç transferde görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken, teknik heyetin raporları doğrultusunda da diğer oyuncularla yavaş yavaş görüşmelere başladı.

Romulo, Lis gibi takıma yüksek katkı veren futbolcularla yola devam edileceği ifade edilirken, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt’tan takıma katılan Turgay Gemicibaşı'yla ise yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 149 dakikada ne skor ne de asist katkısı verebildi.

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#Göztepe#Transfer#Turgay Gemicibaşı

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