Göztepe’de transfer operasyonu başladı!

Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur görev yapan Portekizli futbolcular kaleci Beto Pimparel ve orta saha Andre Castro ile yollar resmen ayrıldı. Sezon ortasında yapılan görüşmede indirim talep eden yönetimin teklifini geri çeviren Beto ve Castro İzmir macerasını noktaladı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından iki futbolcuyla ilgili klip yayınlayıp Beto ve Castro’yu uğurladı.



BETO VE CASTRO’YA VEDA



Göztepe, Beto için, "3 sezon boyunca kalemizi başarıyla koruyan, kurtarışlarıyla Süper Lig’e damgasını vuran kaptanımız Beto’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado (Teşekkürler)" ifadelerini kullandı. Göz-Göz, Castro için ise şu mesajı yayınladı: "3 sezon boyunca sahada kazanmak için tüm enerjisini ortaya koyan ve Göztepe tarihinin en fazla forma giyen yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan oyuncumuz Andre Castro’ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado (Teşekkürler)."

Göztepeli taraftarlar da hem Beto hem de Castro’ya mesajlar göndermeyi ihmal etmedi. "Sizleri unutmayacağız" diyen futbolseverler, "Hoşçakal kaptan, hoşçakal alyanak" gibi ifadelere yer verdi. Kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Portekiz Milli Takımı’nda görev yapan Beto Pimparel, 2017-2018 sezonunda Sporting Lizbon’dan Göztepe’ye transfer oldu. İlk senesinde 30 maça çıkan 37 yaşındaki eldiven geçen sezon ise kaptanlık pazubandını takıp Süper Lig’de 33 karşılaşmada oynadı. Bu sezon ise yine 30 maçta görev alan Portekizli 3 sene boyunda takımı birçok maçta ipten aldı.Beto gibi İzmir temsilcisine 2017-2018’de transfer olan 32 yaşındaki Castro ise kulüp tarihine geçti. Kasımpaşa’dan gelen deneyimli orta saha toplam 101 lig maçına çıkarak Göztepe’de en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını elde etti. Castro ilk yılında 33 müsabakada oynayıp 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Castro 2018-2019’da 31 maçta 1 kez fileleri havalandırdı, 9 gol pası verdi. Bu sezon 32 karşılaşmada formayı terleten Castro 3 gol attı, 2 asist yaptı. Castro’nun da Süper Lig’den birçok takımla temas halinde olduğu öğrenildi.Sivasspor’u yenerek 2019-2020 sezonunu mutlu bitiren Göztepe’de geleceği belirsiz olan teknik direktör İlhan Palut, taraftarlardan özür diledi. Genç teknik adam, "Pandemi arası sonrasında aldığımız sonuçlar en başta Göztepe camiasının daha sonra bizlerin kabul edebileceği sonuçlar değildi. Bu karşılaşmayı en azından üzerimizdeki kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak görüyorduk. Oyuncular bunun reaksiyonunu sahada verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrasındaki süreç için de taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.

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