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Göztepe'de Tomas'la ilk sınav lider Trabzonspor'la

#Süper Lig#Göztepe#Stjepan Tomas
Göztepede Tomasla ilk sınav lider Trabzonsporla

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran düşme hattındaki Göztepe, takımın başına getirilen Stjepan Tomas yönetimindeki ilk sınavda yarın lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Şansalan görev yapacak.

Tomas yönetimindeki ilk sınavda şampiyonluğa koşan Trabzonspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgiyi tattırmayı hedefleyen Göz-Göz, yurttaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon'a özel uçakla gidecek.

Ligde son 5 maçından puan çıkaramayan Göztepe, Trabzonspor’la yarın 28inci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında Göztepe’ye 12-5 üstünlük sağladı. Takımlar 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 38 gol atarken, Göztepe ise 20 kez fileleri sarstı. Trabzonspor, Göztepe’ye karşı sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0’lık sonuçla kazanmıştı.

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#Süper Lig#Göztepe#Stjepan Tomas

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