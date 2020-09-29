Göztepe’de Titi ve Gassama gözden düştü!

Senegalli futbolcu Gassama kalan 3 maçın hiçbirinde forma giyemezken, Brezilyalı Titi ise 2 maçta yalnızca 6 dakika şans bulabildi.

Teknik direktör İlhan Palut, Gassama’nın yerine defansın sağında Hatayspor’dan da öğrencisi olan Murat Paluli’ye görev verdi. Titi ise formasını Atınç Nukan’a kaptırdı.

Göztepe , sağ bek bölgesine 1’inci Lig’den Altınordulu Kerim Alıcı’yı transfer etmek istiyor ve Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Göz-Göz’e 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor’dan transfer olan Gassama ilk yılında 28 lig maçına çıktı. Deneyimli oyuncu geçen sezon da yine 28 lig maçında forma giydi.

Titi de Göztepe’ye 2018-2019’da Bursaspor’dan transfer edildi. Sambacı, geride kalan 2 sezonda toplam 62 lig maçında oynayıp 2 gol attı. Göztepe’nin Boşnak defans oyuncusu Marko Mihajovic’i transfer etmesiyle Titi’nin iyice gözden düştüğü yorumları yapıldı.

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