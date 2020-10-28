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GeriFutbol Göztepe'de Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi sözleşme imzaladı

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Göztepe'de Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iki futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A Takım ile antrenmanlara çıkan Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi ile 2024-2025 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

2002 doğumlu Tibet Öniz'in 14 yaş altı takımından itibaren sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği, 19 ve 21 yaş altı takımlarında mücadele eden Yılmaz Basravi'nin de 2000 doğumlu olduğu belirtildi.

Göztepede Tibet Öniz ve Yılmaz Basravi sözleşme imzaladı

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