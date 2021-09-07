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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Göztepe'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor! El Maestro ile prensipte anlaşıldı...

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Göztepe'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor! El Maestro ile prensipte anlaşıldı...

Süper Lig’de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan’la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir’e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.

İzmir’de Başkan Mehmet Sepil’le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil’le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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Göztepede teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor El Maestro ile prensipte anlaşıldı...

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