Göztepe'de teknik direktör belli oldu! İrfan Can Eğribayat'a yeni talip

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Adı Trabzonspor ve Galatasaray’la anılan 24 yaşındaki file bekçisine memleketi Adana’nın ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. Adana Demirspor’un oyuncu için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu öğrenildi. Göztepe’ye 2 yıl önce Adanaspor’dan gelip yabancı kalecilerin önünde 1 numaralı file bekçisi olan İrfan Can, ilk sezonunda 35, geçen sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper Lig’den düşen Göztepe’de mart ayında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakıldı. Satış listesine konulan kaleciye dönüş yolu kapatılırken, bonservisinden iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

TURGAY ALTAY İMZALIYOR

Göztepe’de yeni dönemde teknik direktörlük görevini Turgay Altay’ın üstleneceği öğrenildi. Geçen sezon ilk teknik adamlık deneyimini Manisa Futbol Kulübü’nde yaşayan 42 yaşındaki çalıştırıcının pazartesi günü İzmir’e gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Öte yandan Göztepe’nin yurtdışında forma giyen yabancı bir forvetle söz kestiği ifade edildi.

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MANİSA FK'DA İLK ETAP BİTTİ

Spor Toto 1’inci Lig’de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran’da Fikri Bayrıl Tesisleri’nde başlayan Manisa Futbol Kulübü’nde ilk etap sona erdi. Siyah-beyazlı futbolcular, 2 günlük tatilen ardından 27 Haziran’da Afyonkarahisar’da toplanarak kampa girecek.

İkinci etap kampını 8 Temmuz’a kadar sürdürecek Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz’da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak. Manisa FK, geçen sezon kadrosunda yer alan Tabekou, Kouter ve Landre’yle yollarını ayırıp dış transferde Bursaspor’dan Burak Altıparmak’ı almıştı.

ALTINORDU'DA HÜSAMETTİN'E EK SÜRE

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, sözleşmesi sona eren ve kadroda tutmak istediği forvet Hüsamettin Yener’e ek süre verdi. Daha önce İzmir ekibinden süre isteyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü, kırmızı-lacivertli yönetime de halen kapıyı kapatmadığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde 2’nci Lig’de yer alan Bucaspor 1928, resmi sosyal medya hesabından 27 yaşındaki golcüyle anlaştığını açıklamış, Hüsamettin’in transferi yalanlaması üzerine sarı-lacivertli kulüp bu paylaşımı silmişti.

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ALTAY GENÇLERLE SEZONA START VERDİ

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen ilk idmanda takımın başında Sportif Direktör Tuna Üzümcü yer aldı. Altyapıdan yetişen ve kiralıktan dönen oyuncularla çalışmalara başladıklarını belirten Tuna Üzümcü, "Bu kritik süreçte sahaya indik. Savaş başladı. Herkesin desteğine ve sabrına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Siyah-beyazlılarda bugün İzmir’e gelecek teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun gençlerle tanışarak kolları sıvayacağı bildirildi. Altay’dan geçen sezon kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Kuban Altunbudak, Kutay Yokuşlu, Yusuf Tekin, Arda Gezer, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir ve kaleci Eren Karataş takıma döndü. İzmir temsilcisi 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da ilk etap kampını gerçekleştirecek. Altay, 13 Temmuz’da yine Afyon’da ikinci etaba başlayacak.

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BODRUMSPOR'DAN GÖKHAN DEĞİRMENCİ HAMLESİ

Spor Toto 1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci’ye kanca attı.

Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor’a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay’da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor, Akhisarspor’da görev yaptı.